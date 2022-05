Caso David Rossi, spuntano nuove intercettazioni: “È stato ucciso” (Di sabato 28 maggio 2022) David Rossi, nato a Siena il 2 giugno 1961, era il capo della Comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena. Lavorava in vicolo Monte Pio, a Rocca Salimbeni. L’uomo morì precipitando dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, morendo 22 minuti dopo in strada. I pm hanno chiuso ben due indagini con la conclusione che si fosse trattato di un suicidio. Ma sulla vicenda non si è mai fatta del tutto chiarezza. Ora spuntano fuori delle intercettazioni che parlerebbero di omicidio. Nuovi indizi sulla morte di David Rossi Precedentemente erano già state svolte altre due indagini, che erano arrivate alla conclusione che si trattasse di un suicidio, ma molti elementi non sono mai stati chiariti. Arriva un’ulteriore prova sul Caso in questione. Il procuratore di ... Leggi su tvzap (Di sabato 28 maggio 2022), nato a Siena il 2 giugno 1961, era il capo della Comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena. Lavorava in vicolo Monte Pio, a Rocca Salimbeni. L’uomo morì precipitando dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, morendo 22 minuti dopo in strada. I pm hanno chiuso ben due indagini con la conclusione che si fosse trattato di un suicidio. Ma sulla vicenda non si è mai fatta del tutto chiarezza. Orafuori delleche parlerebbero di omicidio. Nuovi indizi sulla morte diPrecedentemente erano già state svolte altre due indagini, che erano arrivate alla conclusione che si trattasse di un suicidio, ma molti elementi non sono mai stati chiariti. Arriva un’ulteriore prova sulin questione. Il procuratore di ...

