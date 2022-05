Biden su strage bambini in Texas: 'Non possiamo mettere fuori legge la tragedia, ma rendere gli Usa più sicuri' (Di sabato 28 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, che domani sarà a Uvalde per i funerali delle 21 vittime della sparatoria nella scuola, è tornato sul massacro dove emergono nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, che domani sarà a Uvalde per i funerali delle 21 vittime della sparatoria nella scuola, è tornato sul massacro dove emergono nuovi ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - fattoquotidiano : Strage in una scuola del Texas (21 morti), la più grave degli ultimi 10 anni. Biden annuncia: “Fermare la lobby del… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - davemik71 : RT @Eddie77C: Apro il giornale oggi. Prima notizia. #strage in Texas, un 18enne uccide 21 persone, 19 bimbi. #Biden dichiara: 'la lobby del… - sandeep_sankley : RT @marfeluca: +++ UN INTERO BOX IN APERTURA DI SITO +++ Quando ho finito di scrivere questo pezzo, giuro: ho pianto. ???????? STRAGE DI #BAM… -