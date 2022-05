Belotti continua a prendere tempo, il Napoli ci prova (Di sabato 28 maggio 2022) Belotti continua a prendere tempo rispetto all’ultimatum imposto dal Torino. Il calciatore è in scadenza di contratto continua a tenere banco il caso Belotti a Torino. I granata hanno dato un ultimatum per il rinnovo, ma il capitano granata sembra stia prendendo tempo. La situazione è caldissima, con la società che sembra spazientita dal comportamento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 28 maggio 2022)rispetto all’ultimatum imposto dal Torino. Il calciatore è in scadenza di contrattoa tenere banco il casoa Torino. I granata hanno dato un ultimatum per il rinnovo, ma il capitano granata sembra stia prendendo. La situazione è caldissima, con la società che sembra spazientita dal comportamento L'articolo

