Altro che estromessa dal video. La Rai è diventata tele Meloni (Di sabato 28 maggio 2022) Giorgia Meloni spadroneggia in Rai. Trattata e riverita come se fosse già il primo partito, in termini di spazio concesso nei telegiornali. A viale Mazzini prendono ormai i sondaggi alla stregua di risultati ufficiali delle elezioni. Giorgia Meloni spopola a reti unificate sul Servizio Pubblico Le lagnanze della leader di Fratelli d’Italia delle scorse settimane, con tanto di post social, si sono rivelate un piagnisteo ingiustificato. Ma che comunque hanno portato un risultato: nei tg hanno steso tappeti rossi a Fdi. I numeri di aprile dell’Agcom confermano la grande visibilità del partito Meloniano, che ha ha stabilmente sopravanzato gli altri soggetti di centrodestra, Lega e Forza Italia, che pure contano su una pattuglia parlamentare molto più consistente. Al Tg1 FdI ha quasi raggiunto il Pd e al Tg2 non ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Giorgiaspadroneggia in Rai. Trattata e riverita come se fosse già il primo partito, in termini di spazio concesso neigiornali. A viale Mazzini prendono ormai i sondaggi alla stregua di risultati ufficiali delle elezioni. Giorgiaspopola a reti unificate sul Servizio Pubblico Le lagnanze della leader di Fratelli d’Italia delle scorse settimane, con tanto di post social, si sono rivelate un piagnisteo ingiustificato. Ma che comunque hanno portato un risultato: nei tg hanno steso tappeti rossi a Fdi. I numeri di aprile dell’Agcom confermano la grande visibilità del partitoano, che ha ha stabilmente sopravanzato gli altri soggetti di centrodestra, Lega e Forza Italia, che pure contano su una pattuglia parlamentare molto più consistente. Al Tg1 FdI ha quasi raggiunto il Pd e al Tg2 non ha ...

Advertising

chetempochefa : Sappiamo che non aspettavate altro: domenica, per l’ultima puntata, torna il TAVOLO di #CTCF con @fabfazio ???? - alex_orlowski : Gli Zeta non sono altro che un cambio di casacca del mondo troll di cybersquadrismo dei Mattonisti di cui ho già pa… - alex_orlowski : Per non parlare di @PBerizzi con 1050 tweet. Domani vi pubblicherò il link dell'articolo e vorrei ricordare che tut… - ElektraOnMars : Non capisco perché ultimamente non si parli d'altro che di Gianluca Vacchi, per me può tornare nell'anonimato dove,… - _Basarab : L'Inghilterra ha da decenni una corte reale di pupazzi che passano da uno scandalo sessuale all'altro ma che siccom… -