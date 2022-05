Web Marketing Festival, Quadrella: «Sarà l’edizione della ripartenza e della consapevolezza» (Di venerdì 27 maggio 2022) Intervista al responsabile dell’area Marketing del più importante evento digital, ma non solo Il Web Marketing Festival non è solo un evento legato al digital. Sarebbe una definizione troppo riduttiva questa, per non dire errata. Il WMF è uno strumento per creare il futuro partendo dal digitale, mettendo insieme varie competenze e settori, dando loro l’occasione di incontrarsi, formarsi e guardare all’innovazione e all’occupazione. Tutti elementi fondamentali anche per lo sviluppo del Paese. l’edizione 2002, in programma dal 16 al 18 giugno presso lo spazio Rimini Fiera, per volere degli organizzatori, la Search On Media Group, propone un prezzo d’ingresso davvero contenuto, proprio per incentivare il più possibile l’inclusione e l’incontro tra più persone e settori. Abbiamo cercato di capire con Marco ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 27 maggio 2022) Intervista al responsabile dell’areadel più importante evento digital, ma non solo Il Webnon è solo un evento legato al digital. Sarebbe una definizione troppo riduttiva questa, per non dire errata. Il WMF è uno strumento per creare il futuro partendo dal digitale, mettendo insieme varie competenze e settori, dando loro l’occasione di incontrarsi, formarsi e guardare all’innovazione e all’occupazione. Tutti elementi fondamentali anche per lo sviluppo del Paese.2002, in programma dal 16 al 18 giugno presso lo spazio Rimini Fiera, per volere degli organizzatori, la Search On Media Group, propone un prezzo d’ingresso davvero contenuto, proprio per incentivare il più possibile l’inclusione e l’incontro tra più persone e settori. Abbiamo cercato di capire con Marco ...

Advertising

Primewebsolutio : Qualunque sia la tua passione, crediamo nei tuoi progetti e ti aiutiamo a realizzarli. Porta il tuo business ad un… - LucaCavoCavina : Il CRM di HubSpot: perché utilizzarlo per le attività di marketing. - socialcitiesit : Il CRM di HubSpot: perché utilizzarlo per le attività di marketing - fizz_show : Da quando esistono i #guru del #web? Ne parliamo con Andrea Doro, consulente #marketing strategico e sviluppo… - gminguzzi : #YouTube vs. #Sito Web: Come Definire una Strategia #Marketing per i #Video Aziendali? Lo scopriamo insieme qui ??… -