Ucraina, Tajani "Sì a corridoi verdi per salvare vite" (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – "Il grano deve essere mandato dove serve, noi abbiamo un problema di fame in Africa dove ci sono paesi che rischiano di vedere rivolte sociali e difficoltà di tipo alimentare. Qui si tratta di far mangiare milioni di persone ed è per questo che bisogna fare in mondo che quel grano arrivi in Africa. I corridoi verdi sono una via che va percorsa, qui si tratta di salvare vite umane". Così il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a Mattino Cinque News su Canale 5.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

