Ucraina: Fiano (Pd), 'sul grano ricatto di Putin, situazione drammatica in Africa' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “La vicenda del grano ucraino sta provocando una situazione drammatica. Non riguarda tanto l'Italia, che importa dall'Ucraina circa il 3% del grano tenero e il 16% del mais, ma ci sono alcuni Paesi, in particolare Africani, che ne ricevono una quantità significativa o addirittura la maggior parte di questo bene essenziale proprio dall'Ucraina. Questo produrrà, se non ci saranno ripensamenti russi, un danno spaventoso al mondo intero". Lo afferma il deputato del Pd, Emanuele Fiano, intervistato da Radio Immagina. "Per questo il presidente Draghi ha chiesto a Putin, oltre al cessate il fuoco, di permettere un corridoio che faccia passare le navi che trasportano il grano. Non mi fido della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “La vicenda delucraino sta provocando una. Non riguarda tanto l'Italia, che importa dall'circa il 3% deltenero e il 16% del mais, ma ci sono alcuni Paesi, in particolareni, che ne ricevono una quantità significativa o addirittura la maggior parte di questo bene essenziale proprio dall'. Questo produrrà, se non ci saranno ripensamenti russi, un danno spaventoso al mondo intero". Lo afferma il deputato del Pd, Emanuele, intervistato da Radio Immagina. "Per questo il presidente Draghi ha chiesto a, oltre al cessate il fuoco, di permettere un corridoio che faccia passare le navi che trasportano il. Non mi fido della ...

