“Sbatteremo la faccia nel muro!”: sgomento per Myrta Merlino, ansia in diretta [VIDEO] (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ospite di Myrta Merlino gela lo studio de “L’Aria che tira”: le previsioni in diretta sono quanto meno catastrofiche. Myrta Merlino (fonte youtube)Anche la puntata odierna de “L’Aria che tira” ha accolto nel parterre di Myrta Merlino numerosi ospiti in studio ed in collegamento. La conduttrice ha puntualmente analizzato l’evolversi del conflitto in seno all’Europa, richiedendo poi agli invitati in trasmissione un commento sul futuro dell’economia del Belpaese. Come ben sappiamo, la guerra tra Russia ed Ucraina ha influenzato gli equilibri geopolitici nell’intero scenario mondiale, e l’impatto della crisi rischia di risuonare nelle tasche degli italiani. Crisi alimentare, energetica e sanitaria: il quadro dipinto dal giornalista Carlo Cambi non è dei più rosei, e le ... Leggi su specialmag (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ospite digela lo studio de “L’Aria che tira”: le previsioni insono quanto meno catastrofiche.(fonte youtube)Anche la puntata odierna de “L’Aria che tira” ha accolto nel parterre dinumerosi ospiti in studio ed in collegamento. La conduttrice ha puntualmente analizzato l’evolversi del conflitto in seno all’Europa, richiedendo poi agli invitati in trasmissione un commento sul futuro dell’economia del Belpaese. Come ben sappiamo, la guerra tra Russia ed Ucraina ha influenzato gli equilibri geopolitici nell’intero scenario mondiale, e l’impatto della crisi rischia di risuonare nelle tasche degli italiani. Crisi alimentare, energetica e sanitaria: il quadro dipinto dal giornalista Carlo Cambi non è dei più rosei, e le ...

Advertising

g_zerbato : RT @La7tv: #lariachetira Carlo Cambi (Panorama e La Verità): 'Non so se Draghi sia un fenomeno o no, se guardiamo i numeri l'Italia è il ve… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Carlo Cambi (Panorama e La Verità): 'Non so se Draghi sia un fenomeno o no, se guardiamo i numeri l'Italia è il ve… - La7tv : #lariachetira Carlo Cambi (Panorama e La Verità): 'Non so se Draghi sia un fenomeno o no, se guardiamo i numeri l'I… - vejigallenaa : @flavialife_ amo quando saremo medici glieli sbatteremo in faccia i bigliettoni da 500 e ci prenderemo una vacanza… - UnitedPlanetFe1 : @Misellla1 @mbx1900 @Agnese73186871 @gualtierieurope Avevamo. Al cinese, o anche all’americano (senza generalizzare… -