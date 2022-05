Roma, Roberto Gualtieri e lo scandalo degli abusi nel canile di Muratella: un caso politico, i video choc (Di venerdì 27 maggio 2022) Il canile di Muratella, un orrore Romano che rischia di diventare una bomba politica sul sindaco Pd Roberto Gualtieri. Le associazioni animaliste martedì 31 maggio organizzeranno una manifestazione in piazza del Campidoglio, dalle 15.30 alle 17.30, per chiedere alla giunta di centrosinistra di tutelare i cani vittime di sofferenze, abusi e degrado. Ad animare la protesta di, tra le altre associazioni, Lav, Amant, Enpa e Io Libero, ci saranno anche alcuni consiglieri municipali e capitolini tra cui Simonetta Novi (Lista Calenda nel Municipio VIII), la collega Flavia De Gregorio e Daniele Diaco (vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere M5s)". Lo slogan "Roma capitale non ama i suoi cani" riassume lo stato in cui versa da tempo il canile di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildi, un orroreno che rischia di diventare una bomba politica sul sindaco Pd. Le associazioni animaliste martedì 31 maggio organizzeranno una manifestazione in piazza del Campidoglio, dalle 15.30 alle 17.30, per chiedere alla giunta di centrosinistra di tutelare i cani vittime di sofferenze,e degrado. Ad animare la protesta di, tra le altre associazioni, Lav, Amant, Enpa e Io Libero, ci saranno anche alcuni consiglieri municipali e capitolini tra cui Simonetta Novi (Lista Calenda nel Municipio VIII), la collega Flavia De Gregorio e Daniele Diaco (vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere M5s)". Lo slogan "capitale non ama i suoi cani" riassume lo stato in cui versa da tempo ildi ...

