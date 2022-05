Roland Garros 2022: O’Mara e Withrow eliminano Sonego e Vavassori dal torneo di doppio (Di venerdì 27 maggio 2022) Niente da fare per Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneo di doppio al Roland Garros 2022. Sulla terra rossa francese la coppia azzurra viene sconfitta dal britannico Jonny O’Mara e lo statunitense Jackson Withrow con un doppio 7-6 ed è costretta a dire addio ai sogni di gloria. Rimane ovviamente tanto rammarico, soprattutto per i quattro set point consecutivi sprecati nel primo parziale. L’inizio di match è ricco di emozioni: nel terzo game trovano il break O’Mara/Withrow, ma subito dopo la coppia azzurra recupera e si porta sul 2-2. Il set prosegue e il britannico e lo statunitense si procurano due palle per allungare nell’ottavo gioco. Il duo italiano è però ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Niente da fare per Andreae Lorenzonel secondo turno deldial. Sulla terra rossa francese la coppia azzurra viene sconfitta dal britannico Jonnye lo statunitense Jacksoncon un7-6 ed è costretta a dire addio ai sogni di gloria. Rimane ovviamente tanto rammarico, soprattutto per i quattro set point consecutivi sprecati nel primo parziale. L’inizio di match è ricco di emozioni: nel terzo game trovano il break, ma subito dopo la coppia azzurra recupera e si porta sul 2-2. Il set prosegue e il britannico e lo statunitense si procurano due palle per allungare nell’ottavo gioco. Il duo italiano è però ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Martina Trevisan agli ottavi di finale L'azzurra elimina l'australiana Daria Savill… - Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - giu_miglio : LA N. 1 NON CONOSCE SCONFITTA! ???? Travolta anche Riske e accesso al 3° turno del RG ?????? ???? Seguiteci anche su Insta… - VinceMartucci : Tutti ad esaltare Raducanu e invece la Fernandez he batte la Bencic al Roland Garros ed avanti agli ottavi ribadis… -