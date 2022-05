Roland Garros 2022 | Nadal regola Van de Zandschulp e conquista gli ottavi di finale

(Di venerdì 27 maggio 2022) Rafaelprosegue senza soste il suo cammino nel. Lo spagnolo hato in tre set l’olandese Botic Van decon il punteggio di 6-3 6-2 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Il maiorchino ha rischiato solamente nella partedel set dopo un match dominato e chiuso con 24 vincenti e soli 13 errori non forzati. Van desi è svegliato troppo tardi, sbagliando tanto (31 errori non forzati), ma con 19 vincenti a referto. Van desorprendein apertura di match, trovando subito il break nel primo game. Lo spagnolo, però, replica subito e realizza il controbreak. Nel sesto game lo spagnolo strappa nuovamente il servizio al neerlandese e si porta a condurre ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Martina Trevisan agli ottavi di finale L'azzurra elimina l'australiana Daria Savill… - Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - infoitsport : Martina Trevisan è super: batte Daria Saville e vola agli ottavi di finale del Roland Garros - infoitsport : Trevisan vola agli ottavi di finale del Roland Garros -

Il2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di Martina Trevisan: l'azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 240 punti nel ranking WTA. Prosegue così per l'italiana ...In carrozza vola agli ottavi di finale il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha superato per 6 - 3 6 - 3 6 - 2 lo sloveno Aljaz Bedene. Il povero Bedene ha retto non più di 20 minuti, fino allo ...Roland Garros 2022, Rafael Nadal gestisce Botic van de Zandschulp in tre set piuttosto agevoli. Prestazione davvero notevole al servizio per il maiorchino. Per lui al prossimo turno c'è il canadese ...Rafael Nadal prosegue senza soste il suo cammino nel Roland Garros 2022. Lo spagnolo ha regolato in tre set l'olandese Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 dopo due ore e dodici min ...