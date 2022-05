Raggi indagata per falsa testimonianza al processo sullo Stadio della Roma (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Capitale per falsa testimonianza in relazione a una sua deposizione al processo sullo Stadio della Roma. Come riferisce l'Agi notificare l'atto, firmato dalla pm Giulia Guccione, alla ex sindaca sono stati i carabinieri. Raggi, anche in questo procedimento, è difesa dall'avvocato Alessandro Mancori. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex sindaca diVirginiaè stata iscritta nel registro degli indagati dalla procuraCapitale perin relazione a una sua deposizione al. Come riferisce l'Agi notificare l'atto, firmato dalla pm Giulia Guccione, alla ex sindaca sono stati i carabinieri., anche in questo procedimento, è difesa dall'avvocato Alessandro Mancori.

