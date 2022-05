Plusvalenze, FIGC: «Valori slegati dal mercato, ma non esistono criteri» (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono state pubblicate sul sito della FIGC le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite sul processo per le Plusvalenze. La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, pur confermando la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori, ha evidenziato la necessità e l’urgenza di un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono state pubblicate sul sito dellale motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite sul processo per le. La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, pur confermando la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori, ha evidenziato la necessità e l’urgenza di un L'articolo

Advertising

HeathenReek : RT @GiuseppeFalcao: Sulla storia del passaporto di Suarez avete fatto scena muta. Sul caso tamponi stessa cosa. Sulla storia delle plusva… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Plusvalenze, FIGC: «Valori slegati dal mercato, ma non esistono criteri»: Sono state pubblicat… - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: Plusvalenze, le motivazioni della #FIGC: «Percezione diffusa che alcuni valori siano slegati dal mercato, ma non esiston… - CalcioFinanza : Plusvalenze, le motivazioni della #FIGC: «Percezione diffusa che alcuni valori siano slegati dal mercato, ma non es… - gilnar76 : Plusvalenze, la Corte d’Appello alla Procura FIGC: «Urge intervento normativo». Il comunicato #Finoallafine… -