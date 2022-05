(Di venerdì 27 maggio 2022) "100 a noi non civa,allora104 ma credo che si debba dare vita ad un riforma che tuteli i lavori ultrasessantenni ma anche i lavoratori giovani. Dobbiamo avere un sistema ...

Lo afferma il coordinatore di Forza Italia Antonioal Forum ANSA .Riforma2023/ Al tavolo Proietti e Lega Nord: 3 modifiche urgenti da fare L'autonomia ... erano presenti anche i leader dei partiti (Letta, Salvini, Conte,e Meloni). Auguriamoci che l'... ++ Pensioni:Tajani, quota 100 non ci affascina, meglio 104 ++ - PMI Il lavoro di qualità e stabile, la crescita dei salari ed il recupero del potere d'acquisto eroso dall'inflazione, le riforme e gli investimenti, la maggiore flessibilità per le pensioni ...Il leader lancia la proposta al premier Mario Draghi, che oggi interverrà al congresso del sindacato. «Servono nuovi aiuti a lavoratori e famiglie. In pensione a 62 anni».