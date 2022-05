Olimpia Milano-Sassari domani in tv: orario e diretta streaming gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 (Di venerdì 27 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. I meneghini di coach Messina hanno superato senza troppi problemi Reggio Emilia, mentre la formazione sarda ha avuto la meglio di Brescia al termine di una Serie spettacolare. La palla a due è in programma alle ore 19:00 di sabato 28 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. TUTTI I RISULTATI DEI playoff CALENDARIO e TV ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) L’e come vedere inAX Armani Exchange-Banco di Sardegna, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1 2021/di. I meneghini di coach Messina hanno superato senza troppi problemi Reggio Emilia, mentre la formazione sarda ha avuto la meglio di Brescia al termine di unaspettacolare. La palla a due è in programma alle ore 19:00 di sabato 28 maggio, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO e TV ...

Advertising

fabiocavagnera : TORNIAMO A PARLARE DI CAMPO Ci sarà Nicolò Melli? La condizione è in crescita? Toccherà a Kaleb Tarczewski? Quale s… - OlimpiaMiNews : TORNIAMO A PARLARE DI CAMPO Ci sarà Nicolò Melli? La condizione è in crescita? Toccherà a Kaleb Tarczewski? Quale s… - AlessandroMagg4 : TORNIAMO A PARLARE DI CAMPO Ci sarà Nicolò Melli? La condizione è in crescita? Toccherà a Kaleb Tarczewski? Quale s… - LucaNardo97 : Playoff LBA SF - Olimpia Milano probabile roster vs Dinamo Sassari (-2): ? Hall, Grant, Ricci, Bentil, Hines, Balda… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: IL FRONTE, CON OLIMPIA MILANO, NON SI SPACCA Via Bertomeu. Ma sulle squadre russe siamo ancora al nulla di fatto https:/… -