Nave Caio Duilio negli Usa per esercitarsi col gruppo navale della portaerei Bush

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il cacciatorpediniere(D-554)Marina Militare è arrivato a Norfolk (Virginia) per partecipare a un’esercitazioneinsieme al Csg (Carrier Strike Group)Uss George H.W.(Cvn-77). Dal 31 maggio al 1 luglio, infatti, più di 7mila uomini e donne si addestreranno nelle acque dell’Oceano Atlantico a ridossocosta orientale InsideOver.

Ares Osservatorio Difesa

Nave Caio Duilio è arrivata negli Stati Uniti a Norfolk Il cacciatorpediniere della Marina Militare Italiana ITS Caio Duilio (D 554) è arrivato il 23 maggio a Norfolk in vista della prima della sua partecipazione all'esercitazione COMPTUEX del Carrier Stri ...Nave "Caio Duilio" ha intrapreso sabato la rotta oceanica che porterà l'unità della Marina militare a Norfolk, presso la base Usa, dove parteciperà alla "Composite Training Unit Exercise – C2X", un ...