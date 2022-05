Mara Venier, la vita tra cinema e televisione della signora di Rai 1 (Di venerdì 27 maggio 2022) È pensiero condiviso il fatto che Mara Venier a Domenica In continui a scrivere la storia della televisione. “Zia Mara”, così chiamata affettuosamente dal pubblico, riesce a rendersi irresistibile con le sue conduzioni televisive fatte di simpatia, saggezza e – perché no? – qualche gaffe. cinema e televisione Nata a Venezia nel 1950, Mara Venier – all’anagrafe Mara Povoleri – con la sua passione e sua professionalità si è conquistata negli anni il titolo di signora della domenica. Nel 1971 Mara lascia la sua Venezia per trasferirsi a Roma insieme al marito Francesco Ferracini. Solamente 2 anni dopo debutta al cinema con Diario Di Un Italiano ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) È pensiero condiviso il fatto chea Domenica In continui a scrivere la storia. “Zia”, così chiamata affettuosamente dal pubblico, riesce a rendersi irresistibile con le sue conduzioni televisive fatte di simpatia, saggezza e – perché no? – qualche gaffe.Nata a Venezia nel 1950,– all’anagrafePovoleri – con la sua passione e sua professionalità si è conquistata negli anni il titolo didomenica. Nel 1971lascia la sua Venezia per trasferirsi a Roma insieme al marito Francesco Ferracini. Solamente 2 anni dopo debutta alcon Diario Di Un Italiano ...

