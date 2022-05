Inter mercato: Bremer, Mkhitaryan, Asllani e Dybala. E Lukaku vuole tornare... (Di venerdì 27 maggio 2022) Romelu Lukaku Milano, 27 maggio 2022 - Inter scatenata sul mercato. La dirigenza sta lavorando alacremente per una rosa Interista di assoluto livello sia tra i titolari sia tra le presunte riserve. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) RomeluMilano, 27 maggio 2022 -scatenata sul. La dirigenza sta lavorando alacremente per una rosaista di assoluto livello sia tra i titolari sia tra le presunte riserve. ...

Advertising

FBiasin : “#Inter, oltre 15mila abbonamenti sottoscritti in una settimana. Ritmo impressionante, i circa 40 mila abbonamenti… - CorSport : #Dybala al tavolo dell'Inter ma oggi vede la #Roma ?? - Gazzetta_it : #Inter Acerbi, Cambiaso, Romagnoli e... Ecco chi potrebbe prendere il posto di Bastoni - TMit_news : Il #mercato dell'Inter ?? segue i parametri zero ??, in entrata (ultimo #Mkhitaryan) e in uscita (#Perisic?). E nel m… - arabellara : RT @il_Malpensante: Immaginate, per un attimo, se le parole di #Maldini su #Elliott fossero state fatte da un dirigente dell'#Inter. Adesso… -