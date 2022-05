IL MATTINO – Bernardeschi apre al Napoli: accordo sull’ingaggio, i dettagli (Di venerdì 27 maggio 2022) Calciomercato Napoli, le ultime novità delle trattative della società di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Il MATTINO si registra un’apertura decisa di Bernardeschi al Napoli, con ingaggio alla portata degli azzurri. Una notizia che può cambiare definitivamente la carte in tavoli e far decollare l’affare, fino ad ora solo in fase embrionale. Il quotidiano partenopeo fa sapere che il club partenopeo nel corso degli anni ha fatto più di un tentativo per Bernardeschi: ci provò prima che arrivasse Pirlo, ma non se ne fece niente. Poi un altro tentativo è stato fatto dopo il ritorno di Allegri, ma il tecnico toscano volle tenere in rosa il giocatore di Carrara. Bernardeschi al Napoli: ingaggio alla portata degli azzurri Ma l’interesse di Giuntoli e De ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Calciomercato, le ultime novità delle trattative della società di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Ilsi registra un’apertura decisa dial, con ingaggio alla portata degli azzurri. Una notizia che può cambiare definitivamente la carte in tavoli e far decollare l’affare, fino ad ora solo in fase embrionale. Il quotidiano partenopeo fa sapere che il club partenopeo nel corso degli anni ha fatto più di un tentativo per: ci provò prima che arrivasse Pirlo, ma non se ne fece niente. Poi un altro tentativo è stato fatto dopo il ritorno di Allegri, ma il tecnico toscano volle tenere in rosa il giocatore di Carrara.al: ingaggio alla portata degli azzurri Ma l’interesse di Giuntoli e De ...

