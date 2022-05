Il farmaco antivirale contro il vaiolo delle scimmie è arrivato in Italia nel 2022, ma esiste da molto prima (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet in cui si legge: «Lo sapevate che l’Italia ha autorizzato il 25 marzo 2022 il primo farmaco attivo per il vaiolo delle scimmie e l’autorizzazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in aprile? Un tempismo davvero perfetto». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il tweet oggetto di analisi fa riferimento al Tecovirimat, farmaco antivirale ??per il trattamento del vaiolo, del vaiolo delle scimmie e del vaiolo bovino, tre ... Leggi su facta.news (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27 maggiola redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet in cui si legge: «Lo sapevate che l’ha autorizzato il 25 marzoil primoattivo per ile l’autorizzazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in aprile? Un tempismo davvero perfetto». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il tweet oggetto di analisi fa riferimento al Tecovirimat,??per il trattamento del, dele delbovino, tre ...

