Guerra in Ucraina, trovati 70 corpi sotto le macerie in uno stabilimento a Mariupol: “Morti in un bombardamento” (Di venerdì 27 maggio 2022) Circa 70 cadaveri sono stati trovati nell’ex stabilimento di Oktyabr, a Mariupol. Lo ha affermato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. “Le persone sono rimaste tra le macerie dell’edificio dopo il bombardamento. I corpi sono stati chiusi in sacchetti di plastica e portati per la sepoltura in una fossa comune nel villaggio di Stary Krym”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Circa 70 cadaveri sono statinell’exdi Oktyabr, a. Lo ha affermato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. “Le persone sono rimaste tra ledell’edificio dopo il. Isono stati chiusi in sacchetti di plastica e portati per la sepoltura in una fossa comune nel villaggio di Stary Krym”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

