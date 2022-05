Furto aggravato, assolto 59enne di Montesarchio (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era accusato di Furto aggravato, per essersi impossessato di vario materiale ed attrezzatura edile per un importo di 30.000,00: in realtà all’esito dell’istruttoria dibattimentale Pietro Parrella, 59 anni di Montesarchio, difeso dell’Avv. Pierluigi Pugliese, è stato assolto dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento – dott. Perrotta – per non aver commesso il fatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era accusato di, per essersi impossessato di vario materiale ed attrezzatura edile per un importo di 30.000,00: in realtà all’esito dell’istruttoria dibattimentale Pietro Parrella, 59 anni di, difeso dell’Avv. Pierluigi Pugliese, è statodal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento – dott. Perrotta – per non aver commesso il fatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

