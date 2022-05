Blocco 181, Laura Osma: “Noi tre siamo come gli elementi: fuoco, acqua e terra” (Di venerdì 27 maggio 2022) Laura Osma, la rivelazione di Blocco 181, la nuova serie Sky Original dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, definisce così i protagonisti: Mahdi, Andrea Dodero, è la terra; Ludo, Alessandro Piavani, è l'acqua; il fuoco è lei, Bea. fuoco, terra, acqua. O, se preferite, anche aria può andare bene. Laura Osma, la rivelazione di Blocco 181, la nuova serie Sky Original, dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, definisce così il trio dei protagonisti della prima serie in house prodotta da Sky. Mahdi, interpretato da Andrea Dodero, è la terra. Ludo,Alessandro Piavani, è l'acqua, o anche l'aria. Il fuoco è lei Bea, la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022), la rivelazione di181, la nuova serie Sky Original dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, definisce così i protagonisti: Mahdi, Andrea Dodero, è la; Ludo, Alessandro Piavani, è l'; ilè lei, Bea.. O, se preferite, anche aria può andare bene., la rivelazione di181, la nuova serie Sky Original, dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, definisce così il trio dei protagonisti della prima serie in house prodotta da Sky. Mahdi, interpretato da Andrea Dodero, è la. Ludo,Alessandro Piavani, è l', o anche l'aria. Ilè lei Bea, la ...

