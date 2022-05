Atalanta, tutto pronto per il primo ‘colpo’: è ufficiale l’addio al club (Di venerdì 27 maggio 2022) È arrivata l’ufficialità che ha sancito l’addio e quindi il trasferimento che dovrebbe essere immediato all’Atalanta. Attraverso i propri canali ufficiali e in attesa che s’intensifichi la parentesi estiva del calciomercato, il Verona ha annunciato il primo grande cambiamento nella struttura societaria, ovvero la separazione da Tony D’Amico, direttore sportivo del club scaligero fino a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 maggio 2022) È arrivata l’ufficialità che ha sancitoe quindi il trasferimento che dovrebbe essere immediato all’. Attraverso i propri canali ufficiali e in attesa che s’intensifichi la parentesi estiva del calciomercato, il Verona ha annunciato ilgrande cambiamento nella struttura societaria, ovvero la separazione da Tony D’Amico, direttore sportivo delscaligero fino a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

