Vidal: «Bisogna ridurre il numero di partite, il calcio non è un centro di schiavitù» (Di giovedì 26 maggio 2022) Il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ha rilasciato un’intervista a Fifpro in cui si scaglia contro l’eccessivo numero di partite che i giocatori sono costretti a sostenere. «L’esposizione prolungata ci mette a rischio come giocatori e può accorciare le carriere di molti colleghi. Dobbiamo pensare, assieme a tutti gli attori in campo, a come ridurre le partite, soprattutto per chi, come i sudamericani, deve percorrere lunghe distanze. Come in qualsiasi lavoro, è essenziale attuare periodi di riposo: è anche una questione di salute mentale. Da tempo siamo informati su questo problema, noi giocatori dobbiamo lottare per le nostre carriere e le nostre famiglie e per lo sport. Il calcio è una festa sociale, non un centro di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilcampista dell’Inter, Arturo, ha rilasciato un’intervista a Fifpro in cui si scaglia contro l’eccessivodiche i giocatori sono costretti a sostenere. «L’esposizione prolungata ci mette a rischio come giocatori e può accorciare le carriere di molti colleghi. Dobbiamo pensare, assieme a tutti gli attori in campo, a comele, soprattutto per chi, come i sudamericani, deve percorrere lunghe distanze. Come in qualsiasi lavoro, è essenziale attuare periodi di riposo: è anche una questione di salute mentale. Da tempo siamo informati su questo problema, noi giocatori dobbiamo lottare per le nostre carriere e le nostre famiglie e per lo sport. Ilè una festa sociale, non undi ...

