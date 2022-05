Uomini e Donne, anticipazioni 26 maggio: oggi l’addio ad Ida e Riccardo? Torna Tina. Per Gemma arriva un nuovo spasimante (Di giovedì 26 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 26 maggio: puntata da non perdere quella di oggi, soprattutto per le vicende di Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani. Uomini e Donne, anticipazioni 26 maggio: romantica uscita di scena per Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Tina Cipollari dirà la sua Dopo qualche giorno di attesa, dovremmo vedere oggi la “scelta” di Riccardo Guarnieri ed Ida Platano di abbandonare insieme lo studio. Le avvisaglie ci sono già state già ieri, quando il cavaliere ha donato alla dama una rosa rossa sulla passerella della sfilata maschile, a cui l’ha fatta intervenire; ma oggi dovremmo vedere i due ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 26 maggio 2022)26: puntata da non perdere quella di, soprattutto per le vicende di Ida Platano,Guarnieri eGalgani.26: romantica uscita di scena per Ida Platano eGuarnieri?Cipollari dirà la sua Dopo qualche giorno di attesa, dovremmo vederela “scelta” diGuarnieri ed Ida Platano di abbandonare insieme lo studio. Le avvisaglie ci sono già state già ieri, quando il cavaliere ha donato alla dama una rosa rossa sulla passerella della sfilata maschile, a cui l’ha fatta intervenire; madovremmo vedere i due ...

