Una lumaca con proiettile | “Ecco le vostre armi” Con chi ce l’ha l’ambasciatore ucraino

(Di giovedì 26 maggio 2022) Berlino, 26 mag – Qualche anno fa, in piena era trumpiana, si parlava spesso e volentieri di «guerra dei meme». Adesso che però c’è un conflitto vero, che peraltro ha investito direttamente l’Europa, si dovrebbe piuttosto parlare di «meme in guerra». La risata è liberatoria e contagiosa, molto più del Covid o del vaiolo delle scimmie. E quindi è un’arma potentissima. Lo sa bene anche Andrij Melnyk, ambasciatorein Germania. Il quale, per mettere un po’ di pressione su Berlino, ha pubblicato una foto molto particolare: unacon in groppa un. “Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022 C’erano un ...

IL MESSAGGIO ALL'AMBASCIATORE IN GERMANIA con un bossolo, Kiev ai tedeschi: 'Ecco le armi che ci avete inviato' Il tweet ironico ma allo stesso tempo tagliente pubblicato dall'ambasciatore ucraino: un modo anticonvenzionale per sollecitare l'invio di armi pesanti per consentire all'Ucraina di respingere l'offen... "Armi tedesche per l'Ucraina già in arrivo". Ho appena ricevuto un messaggio da un membro del governo di Kiev. La Russia non deve vincere la...