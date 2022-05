(Di giovedì 26 maggio 2022) Iltedesco Sebastian Steudtner hato un'di 26,21il 29 ottobre 2020 a Praia do Norte a Nazaré, in Portogallo. La performance adesso è stata riconosciuta come...

Advertising

AlessioVallerga : La #ASRoma è un'onda, #Mourinho il nostro surfista che la cavalca per portarci lontano - PaoloDS2000 : Portogallo, cavalca un'onda di 26 metri: nuovo record mondiale per il surfista tedesco Steudtner -

Gazzetta del Sud

Iltedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un'onda di 26,21 metri il 29 ottobre 2020 a Praia do Norte a Nazaré, in Portogallo. La performance adesso è stata riconosciuta come record dalla Lega ...Argomenti torino incidenti stradali Video del giorno Portogallo,un'onda di 26 metri: nuovo record mondiale per iltedesco Steudtner Surfista cavalca un'onda gigantesca (26 metri): risconosciuto il record dalla Lega mondiale - VIDEO Il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un'onda di 26,21 metri il 29 ottobre 2020 a Praia do Norte a Nazaré, in Portogallo. La performance adesso è stata riconosciuta come record dalla Le ...È alta 26,21 metri l'onda che ha cavalcato il surfista tedesco Sebastian Steudtner il 29 ottobre 2020 a largo della spiaggia di Nazaré, in Portogallo, il paradiso dei surfisti.. Alla giuria dei Guinne ...