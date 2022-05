Rompicapo | impossibile trovare la farfalla tra gli ombrelli

Leggi su formatonews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Test Visivo: riuscite aun intruso all’interno della immagine che vi abbiamo posto sotto, in pochissimo tempo? Ogni giorno, se si cercano sul web si trovano tanti e tutti diversi test, che siano di logica, visivi o grammaticali, che hanno il compito di farvi allenare la vostra mente. Quello che vi proponiamo oggi è uno visivo, ma non sarà così facile risolverlo, dato che avrete un limite di tempo. Test Visivo: riuscite al’intruso all’interno di questa immagine? (Fonti Web)Quello che dovrete, come ogni test visivo che avete fatto fino ad oggi, è quello di analizzare l’immagine che vi abbiamo posto sopra e dire se trovate o meno un intruso al suo interno. Come vi stavamo accennando prima, visto che questo test risulta essere molto facile, saranno concessi solo 5 secondi per riuscire a trovarlo. Test Visivo: riuscite a ...