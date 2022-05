Roma, trionfo anche in tv: ascolti record per la finale di Conference (Di giovedì 26 maggio 2022) La serata dell’Arena Kombëtare di Tirana resterà nella storia della Roma. I giallorossi battendo 1-0 il Feyenoord ha conquistato la UEFA Conference League tornando a sollevare un trofeo europeo a sessant’anni dall’ultimo successo in campo internazionale. La finale, trasmessa su Sky ed in chiaro su TV8, ha raccolto un’audience media complessiva di 4 milioni 503 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 maggio 2022) La serata dell’Arena Kombëtare di Tirana resterà nella storia della. I giallorossi battendo 1-0 il Feyenoord ha conquistato la UEFALeague tornando a sollevare un trofeo europeo a sessant’anni dall’ultimo successo in campo internazionale. La, trasmessa su Sky ed in chiaro su TV8, ha raccolto un’audience media complessiva di 4 milioni 503 L'articolo

Advertising

SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Trionfo Roma, batte il Feyenoord e vince la Conference ?? Ibra… - GoalItalia : 'Realizzerò quando vedrò #Roma piena' ?? L'emozione di Spinazzola: rientro dopo mesi e trionfo nella #UECLfinal ?? - leosantacrux : RT @CalcioFinanza: #Roma, trionfo anche in tv: ascolti record per la finale di Conference - fegato82 : RT @CalcioFinanza: #Roma, trionfo anche in tv: ascolti record per la finale di Conference -