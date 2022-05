Roma nella storia. Dopo 14 anni arriva un trofeo importante (Di giovedì 26 maggio 2022) TIRANA Troppo bello, troppo giusto, troppo magico. La Roma scrive il suo nome nella storia del calcio europeo e alza nel cielo di Tirana la coppa della prima Conference League. Il trofeo che mancava da 14 anni lo porta, non a caso, l'allenatore che più di qualsiasi altro al mondo sa vincere ovunque. In ogni modo, qualsiasi competizione. Il capolavoro di José Mourinho è aver riconsegnato al calcio italiano una coppa europea Dopo che lui stesso aveva vinto l'ultima all'Inter. Dal Triplete nerazzurro alla liberazione del popolo Romanista da una frustrazione, finalmente a Trigoria entra un trofeo Uefa, quasi sessant' anni Dopo la Coppa delle Fiere che però era solo un antipasto della Coppa Uefa. Il Feyenoord si ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) TIRANA Troppo bello, troppo giusto, troppo magico. Lascrive il suo nomedel calcio europeo e alza nel cielo di Tirana la coppa della prima Conference League. Ilche mancava da 14lo porta, non a caso, l'allenatore che più di qualsiasi altro al mondo sa vincere ovunque. In ogni modo, qualsiasi competizione. Il capolavoro di José Mourinho è aver riconsegnato al calcio italiano una coppa europeache lui stesso aveva vinto l'ultima all'Inter. Dal Triplete nerazzurro alla liberazione del popolonista da una frustrazione, finalmente a Trigoria entra unUefa, quasi sessant'la Coppa delle Fiere che però era solo un antipasto della Coppa Uefa. Il Feyenoord si ...

_Nico_Piro_ : Ho fatto un tweet per raccontare di come nella disastrata Roma trecento metri d'asfalto fatti bene riaccendano sper… - UffiziGalleries : Uno scorcio del Tevere e una veduta di Villa Medici sul Pincio: due vedute di #Roma di #GasparVanWittel per la gra… - GoalItalia : Champions League: ? Europa League/Coppa UEFA: ? Conference League: ? Mourinho 'The Only One': il portoghese nella… - tempoweb : Roma nella storia. Dopo 14 anni arriva un trofeo importante #UECLfinal #RomaFeyenoord #ConferenceLeague @aleaus81… - Dalla_SerieA : Festa Roma, la squadra è atterrata nella Capitale con la Coppa (FOTO e VIDEO) - -