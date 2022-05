Roma in festa, al Circo Massimo tifosi i giallorossi sono in delirio (Di giovedì 26 maggio 2022) Il popolo giallorosso sta festeggiando la vittoria della Roma in Conference League. E al Circo Massimo sono pronte circa un milione di persone. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Il popolo giallorosso sta festeggiando la vittoria dellain Conference League. E alpronte circa un milione di persone.

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - Carlo01278031 : Festa della Roma - Gregnrg : RT @filippothiery: Ieri sera a Tirana a vedere la Roma alzare la Coppa, oggi pomeriggio a via Teulada per l'ultima rubrica meteorologica di… -