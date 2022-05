Rinnovo Sarri Lazio, la conferma di Lotito: «Il problema non si pone» (Di giovedì 26 maggio 2022) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha confermato la situazione legata al Rinnovo di Maurizio Sarri: l’annuncio Claudio Lotito e Maurizio Sarri hanno trovato la quadratura del cerchio per proseguire la loro avventura insieme, con tanto di Rinnovo del contratto del tecnico con la Lazio. Il presidente in un’intervista rilasciata a Sky Sport dal ‘Premio Cesarini, ha dichiarato: «Il contratto è stato già rinnovato quindi il problema non si pone». L’accordo sarà esteso al 2025 e toccherà i 3.5 milioni più bonus a stagione. Il prossimo mercato parte all’insegna della coesione. A riferirlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Claudio, presidente della, hato la situazione legata aldi Maurizio: l’annuncio Claudioe Mauriziohanno trovato la quadratura del cerchio per proseguire la loro avventura insieme, con tanto didel contratto del tecnico con la. Il presidente in un’intervista rilasciata a Sky Sport dal ‘Premio Cesarini, ha dichiarato: «Il contratto è stato già rinnovato quindi ilnon si». L’accordo sarà esteso al 2025 e toccherà i 3.5 milioni più bonus a stagione. Il prossimo mercato parte all’insegna della coesione. A riferirlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

