Putin: «Nessun “poliziotto globale” può fermarci. La Russia sta diventando più forte» (Di giovedì 26 maggio 2022) «I Paesi che aspirano a danneggiare la Russia con le sanzioni danneggiano sé stessi», ha affermato il presidente russo Vladimir Putin parlando ad un forum economico dei Paesi dell’ex Urss. Anzi: «La Russia sta diventando un po’ più forte grazie alle sanzioni», ha aggiunto. Come riportano Tass e Interfax, Putin ha rincarato la dose. In riferimento al congelamento dei beni russi da parte dei Paesi occidentali, ha sostenuto che rubare i beni di qualcuno non porta mai a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa, e che Nessun «poliziotto globale» sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente. Leggi anche: Ucraina, la mossa di Putin, passaporti russi a chi vive nelle zone ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) «I Paesi che aspirano a danneggiare lacon le sanzioni danneggiano sé stessi», ha affermato il presidente russo Vladimirparlando ad un forum economico dei Paesi dell’ex Urss. Anzi: «Lastaun po’ piùgrazie alle sanzioni», ha aggiunto. Come riportano Tass e Interfax,ha rincarato la dose. In riferimento al congelamento dei beni russi da parte dei Paesi occidentali, ha sostenuto che rubare i beni di qualcuno non porta mai a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa, e che» sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente. Leggi anche: Ucraina, la mossa di, passaporti russi a chi vive nelle zone ...

