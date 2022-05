Omicidio Willy, Gabriele Bianchi in aula: "Non l'ho toccato neanche con un dito" (Di giovedì 26 maggio 2022) commenta 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa'. Lo ha detto Gabriele Bianchi , uno dei quattro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) commenta 'non l'honemmeno con un. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa'. Lo ha detto, uno dei quattro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito'. E' quanto affermato, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti all… - radioromait : Omicidio Willy, Bianchi: “Non l’ho toccato nemmeno con un dito” - Damianodanny1 : WILLY NON L'HO TOCCATO CON UN DITO FRATELLI BIANCHI, GABRIELE, ACCUSATO ASSIEME ALTRE 3 PERSONE OMICIDIO WILLY DU… - JMorfasso : Vieni in piazza affari a Milano che te lo do io il dito. Ricorda; tu sei una MERDA Omicidio Willy, la sentenza per… - ilfaroonline : Omicidio Willy Monteiro, Bianchi: “Non l’ho toccato neanche con un dito”. Sentenza rinviata a luglio -