Nunzio di Amici, tutti pazzi per le sue scarpe personalizzate: quanto costano le Nike NS10 (Di giovedì 26 maggio 2022) Nunzio Stancampiano è stato uno dei protagonisti di Amici 21. Ma ora di lui si sta parlando soprattutto per le sue scarpe. Sì, avete capito proprio bene perché ha deciso di lanciarne alcune personalizzate e immediatamente i suoi fan sono andati a caccia di informazioni dettagliate. Alla fine è uscito fuori anche il prezzo delle stesse, che possono essere acquistate ad una cifra incredibile. Inevitabilmente tutti vorranno adesso accaparrarsele, visto che si tratta di un’importante novità. Intanto, a breve vi diremo tutto sulle scarpe personalizzate di Nunzio Stancampiano di Amici 21. Ma, come ricordato da Novella 2000, queste sono state le sue bellissime parole dopo l’esperienza televisiva: “Colgo l’occasione per ringraziare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)Stancampiano è stato uno dei protagonisti di21. Ma ora di lui si sta parlando soprattutto per le sue. Sì, avete capito proprio bene perché ha deciso di lanciarne alcunee immediatamente i suoi fan sono andati a caccia di informazioni dettagliate. Alla fine è uscito fuori anche il prezzo delle stesse, che possono essere acquistate ad una cifra incredibile. Inevitabilmentevorranno adesso accaparrarsele, visto che si tratta di un’importante novità. Intanto, a breve vi diremo tutto sullediStancampiano di21. Ma, come ricordato da Novella 2000, queste sono state le sue bellissime parole dopo l’esperienza televisiva: “Colgo l’occasione per ringraziare ...

Advertising

Albachi70684739 : RT @nanak0robiyaoki: IN CHE SENSO NUNZIO AMICI 21 - occhio_notizie : Il ballerino siciliano, dopo la fine del programma il ballerino ha ottenuto un successo incredibile #amici21 - Novella_2000 : Nunzio di Amici 21 lancia le sue scarpe personalizzate: ecco quanto costano - camillina19 : RT @nanak0robiyaoki: IN CHE SENSO NUNZIO AMICI 21 - Commentatrici_ : Aggiornamento plus: Nunzio di Amici, Edoardo e Guendalina Tavassi, Alessandro e Carmen di Pietro. @alfosignorini… -