Napoli, Orsi: “Non si può paragonare con la Roma, fare la Champions è un privilegio” (Di giovedì 26 maggio 2022) Napoli Orsi – Nando Orsi, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Marte’, parlando degli azzurri e del trionfo della Roma. Ecco quanto affermato. “Non si possono paragonare le stagioni di Napoli e Roma, avevano obiettivi diversi e raggiungi entrambi. Hanno fatto il loro cammino, il Napoli ha il rimpianto di non aver approfittato dell’occasione per poter vincere. fare la Champions League è un privilegio, in Napoli sono tanti anni che va nelle coppe ed alza il proprio livello europeo. È ovvio che è bello alzare un trofeo, però, ognuno deve essere contento degli obiettivi raggiunti. Tutti i trofei sono importanti, ci vuole ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 26 maggio 2022)– Nando, ex portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Marte’, parlando degli azzurri e del trionfo della. Ecco quanto affermato. “Non si possonole stagioni di, avevano obiettivi diversi e raggiungi entrambi. Hanno fatto il loro cammino, ilha il rimpianto di non aver approfittato dell’occasione per poter vincere.laLeague è un, insono tanti anni che va nelle coppe ed alza il proprio livello europeo. È ovvio che è bello alzare un trofeo, però, ognuno deve essere contento degli obiettivi raggiunti. Tutti i trofei sono importanti, ci vuole ...

