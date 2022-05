Napoli, caccia al difensore: può arrivare dalla Serie A! (Di giovedì 26 maggio 2022) Con l’addio di Axel Tuanzebe che non verrà riscattato e tornerà al Manchester United, il Napoli lavora costantemente alla ricerca di un difensore adattabile al modulo di mister Spalletti. La dirigenza partenopea, infatti, è già al lavoro per individuare una figura ideale che possa arricchire il reparto difensivo degli azzurri. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il club campano starebbe valutando alcuni calciatori anche tra i club di Serie A. Casale Verona Napoli Tra i vari nomi, quello di Nicolo Casale sembra essere il più interessante. Il 24enne è stato protagonista di un ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, collezionando ben 36 presenze sotto la gestione di Igor Tudor. Giuseppe Cannistrà Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Con l’addio di Axel Tuanzebe che non verrà riscattato e tornerà al Manchester United, illavora costantemente alla ricerca di unadattabile al modulo di mister Spalletti. La dirigenza partenopea, infatti, è già al lavoro per individuare una figura ideale che possa arricchire il reparto difensivo degli azzurri. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il club campano starebbe valutando alcuni calciatori anche tra i club diA. Casale VeronaTra i vari nomi, quello di Nicolo Casale sembra essere il più interessante. Il 24enne è stato protagonista di un ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, collezionando ben 36 presenze sotto la gestione di Igor Tudor. Giuseppe Cannistrà

