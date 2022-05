Motomondiale: Aprilia, Espargaró e Vinales rinnovano fino al 2024 (Di giovedì 26 maggio 2022) Scarperia, 26 mag. -(Adnkronos) - Saranno ancora Aleix Espargaró e Maverick Vinales i piloti dell'Aprilia per le prossime due stagioni: 2023 e 2024. Lo annuncia il team di Noale con un comunicato. "Nel segno della continuità Aprilia Racing conferma i suoi piloti: Aleix Espargaró e Maverick Vinales saranno in sella alle RS-GP ufficiali nelle stagioni 2023 e 2024. Con oltre un terzo della gare già disputate, la stagione in corso vede in Aleix Espargaró e nella sua Aprilia due protagonisti assoluti del Mondiale, con una vittoria e tre podi consecutivi Aleix sta raccogliendo i primi frutti di un connubio fondato anche sulla reciproca e profonda confidenza col team. Una situazione che indica nell'affiatamento tra moto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Scarperia, 26 mag. -(Adnkronos) - Saranno ancora Aleixe Mavericki piloti dell'per le prossime due stagioni: 2023 e. Lo annuncia il team di Noale con un comunicato. "Nel segno della continuitàRacing conferma i suoi piloti: Aleixe Mavericksaranno in sella alle RS-GP ufficiali nelle stagioni 2023 e. Con oltre un terzo della gare già disputate, la stagione in corso vede in Aleixe nella suadue protagonisti assoluti del Mondiale, con una vittoria e tre podi consecutivi Aleix sta raccogliendo i primi frutti di un connubio fondato anche sulla reciproca e profonda confidenza col team. Una situazione che indica nell'affiatamento tra moto e ...

