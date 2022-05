Milan, Tuttosport: “Ibra fermo dopo l’operazione, ma giocherà ancora” (Di giovedì 26 maggio 2022) Milan, Tuttosport- Come riporta il quotidiano in questione Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic, sarà fermo in maniera importante dopo l’operazione al ginocchio, ma continua. fermo per diversi mesi, ma Ibra non vuole lasciare così il calcio, non si sente di lasciare da infortunato anche dopo una stagione che l’ha visto trionfare con la squadra rossonera, ma la grande ossessione per il calcio ci sarà sempre. Il ragazzo di Stoccolma è davvero alle prese con un nuovo grave infortunio che lo terrà fuori almeno fino a natale prossimo, ma occhio al grande recupero che potrebbe avere anche grazie alla sua grande muscolatura importante. Si è sottoposto ieri ad un’operazione al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic: ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 26 maggio 2022)- Come riporta il quotidiano in questione, Zlatanhimovic, saràin maniera importanteal ginocchio, ma continua.per diversi mesi, manon vuole lasciare così il calcio, non si sente di lasciare da infortunato ancheuna stagione che l’ha visto trionfare con la squadra rossonera, ma la grande ossessione per il calcio ci sarà sempre. Il ragazzo di Stoccolma è davvero alle prese con un nuovo grave infortunio che lo terrà fuori almeno fino a natale prossimo, ma occhio al grande recupero che potrebbe avere anche grazie alla sua grande muscolatura importante. Si è sottoposto ieri ad un’operazione al ginocchio, Zlatanhimovic: ...

