Margaret Atwood contro la censura: all'asta una copia ignifuga di The Handmaid's Tale (Di giovedì 26 maggio 2022) Una copia ignifuga di The Handmaid's Tale di Margaret Atwood è stata messa recentemente all'asta per protestare contro la censura. I vostri occhi non vi ingannano, e non si tratta di un fotomontaggio: Margaret Atwood ha davvero provato a dare fuoco a una copia di The Handmaid's Tale con un lanciafiamme, non riuscendoci. Perché? Perché si tratta di una copia ignifuga dell'opera, realizzata e messa all'asta come forma di protesta contro la censura. Ce lo spiega anche il Washington Post: il video di all'incirca un minuto n cui la celebre autrice cerca di incenerire il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Unadi The'sdiè stata messa recentemente all'per protestarela. I vostri occhi non vi ingannano, e non si tratta di un fotomontaggio:ha davvero provato a dare fuoco a unadi The'scon un lanciafiamme, non riuscendoci. Perché? Perché si tratta di unadell'opera, realizzata e messa all'come forma di protestala. Ce lo spiega anche il Washington Post: il video di all'incirca un minuto n cui la celebre autrice cerca di incenerire il ...

