(Di giovedì 26 maggio 2022) Telefonata di Draghi col capo del Cremlino per “sbloccare il grano nei porti del Mar Nero”. Risultato: il solito ricatto di Mosca e poche speranze di riuscita. Mentre i russi avanzano nel Donbass, l'Ucraina accusa i paesi occidentali di “divisioni” e “ipocrisia”

Advertising

HuffPostItalia : L'Occidente prende schiaffi da Putin ma anche da Zelensky - Gio16161616 : @attila_victory @alegulma @donatellamansu1 @Agenzia_Ansa Falso storico utilizzato dalla propaganda russa. Tutto ciò… - ILGREXO : #specialeTGLa7 sto Zelensky più passa il tempo e più dimostra la sua follia! Vuole combattere lo faccia ma senza le… - donatellamansu1 : RT @dragonf68642753: @Agenzia_Ansa E l'Occidente se la prende comoda, sperando che ogni conquista sarà quella necessaria a fermare tutto. T… - mariosalis : Molti comunisti italiani vanno a morire per Putin. Il comunismo trionfrera' etc Poi si scopre che sono anni che Pu… -

L'HuffPost

L'Ucraina se lacon l'. Nel mirino ci finisce l'invio di armi, o meglio, la lentezza dell'invio di armi. A far discutere è una foto rilanciata da Andrij Melnyk , ambasciatore ucraino in Germania. La ...... "Res Publica", dunque della confederazione polacco - lituana, legata all'cristiano e ... Al proprio interno si forma un'aristocrazia checoscienza della necessità di ritagliarsi uno ... L'Occidente prende schiaffi da Putin ma anche da Zelensky (di A. Mauro) Telefonata di Draghi col capo del Cremlino per “sbloccare il grano nei porti del Mar Nero”. Risultato: il solito ricatto di Mosca e poche speranze di ...