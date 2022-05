LIVE Camila Giorgi-Putintseva 6-3 7-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra accede al terzo turno (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Gli errori non forzati restano comunque tanti (27), ma sono importanti i 25 vincenti per una Camila che ha condotto con autorità il match. Una partita di valore quell’azzurra, che ora se la vedrà con la vincente del match tra Sabalenka e Brengle. Bellissima vittoria di Camila Giorgi, che si è imposta in un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 7-5. Davvero una prestazione convincente della marchigiana, che rispetto al solito è rimasta molto più tranquilla, variando anche le traiettorie. 7-5 HA VINTO Camila Giorgi! 40-0 Lungo il dritto di Putintseva! Ci sono tre match point! 30-0 Altro fantastico dritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Gli errori non forzati restano comunque tanti (27), ma sono importanti i 25 vincenti per unache ha condotto con autorità il match. Una partita di valore quel, che ora se la vedrà con la vincente del match tra Sabalenka e Brengle. Bellissima vittoria di, che si è imposta in un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 7-5. Davvero una prestazione convincente della marchigiana, che rispetto al solito è rimasta molto più tranquilla, variando anche le traiettorie. 7-5 HA VINTO! 40-0 Lungo il dritto di! Ci sono tre match point! 30-0 Altro fantastico dritto di ...

