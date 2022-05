Juventus, tifosi in trepidazione: il top player ha detto sì, affare fatto (Di giovedì 26 maggio 2022) La stagione si è conclusa da pochi giorni, ma la Juventus guarda già al futuro e si prepara a stringere per il primo grande colpo estivo. Sarà un’estate di fuochi d’artificio per la Juventus. Dopo il 4° posto ottenuto nella stagione appena conclusa, che non ha migliorato quanto ottenuto l’anno precedente con Andrea Pirlo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 maggio 2022) La stagione si è conclusa da pochi giorni, ma laguarda già al futuro e si prepara a stringere per il primo grande colpo estivo. Sarà un’estate di fuochi d’artificio per la. Dopo il 4° posto ottenuto nella stagione appena conclusa, che non ha migliorato quanto ottenuto l’anno precedente con Andrea Pirlo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

peseroforever : RT @BottazziPepito: 'LA JUVENTUS DEVE PENSARE A UN RIDIMENSIONAMENTO PER POTER PARTECIPARE AD ALTRE COMPETIZIONI E MAGARI VINCERLE ANZICHÉ… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus: sogno Pogba: l’indizio social che fa impazzire i tifosi #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - Emanuel70123144 : RT @simonevitali85: Quelli strani non sono i tifosi della Roma che festeggiano una “coppetta”. Quelli strani sono i tifosi della Juventus c… - Skysurfer72 : RT @simonevitali85: Quelli strani non sono i tifosi della Roma che festeggiano una “coppetta”. Quelli strani sono i tifosi della Juventus c… - Skysurfer72 : RT @BottazziPepito: 'LA JUVENTUS DEVE PENSARE A UN RIDIMENSIONAMENTO PER POTER PARTECIPARE AD ALTRE COMPETIZIONI E MAGARI VINCERLE ANZICHÉ… -