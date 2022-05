Il Paradiso delle Signore, ritorno sconvolgente per Vittorio Conti: faccia a faccia col suo passato (Di giovedì 26 maggio 2022) Potrebbe essere in arrivo una novità sconvolgente per il personaggio di Vittorio Conti nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Vittorio Conti (screenshot RaiPlay)La settima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a regalare nuovi colpi scena al pubblico attraverso alcuni dei personaggi più importanti. Grande protaognista è senza subbio Vittorio Conti, interpretato dall’attore Alessansdro Tersigni. Il suo personaggio è il solo presente sin dalla prima puntata e nella terza stagione ha deciso di rilevare un progetto che prima era del suo amico Pietro Mori. Per questo motivo è poi diventato il nuovo propietario del grande magazzino ... Leggi su direttanews (Di giovedì 26 maggio 2022) Potrebbe essere in arrivo una novitàper il personaggio dinella settima stagione de IlIl personaggio di(screenshot RaiPlay)La settima stagione de Ilsi prepara a regalare nuovi colpi scena al pubblico attraverso alcuni dei personaggi più importanti. Grande protaognista è senza subbio, interpretato dall’attore Alessansdro Tersigni. Il suo personaggio è il solo presente sin dalla prima puntata e nella terza stagione ha deciso di rilevare un progetto che prima era del suo amico Pietro Mori. Per questo motivo è poi diventato il nuovo propietario del grande magazzino ...

