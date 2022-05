Governo | Castellone | ' ci vogliono fuori? Noi ci siamo per aiutare cittadini'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Se penso qualcuno ci vuole spingeredal? Nell'esecutivo cie rappresentiamo la voce di 11 milioni diche ci hanno votato alle elezioni politiche e che ci chiedono di difendere i loro interessi in questo momento così complicato". Lo ha dichiarato a RaiNews24 la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina. "Non abbiamo mai fatto calcoli di opportunità politica - ha aggiunto-, ma mettiamo al centro dell'agenda i temi importanti per il Paese e lo facciamo nell'interesse dei. Grazie al nostro contributo spesso si arriva a trovare una sintesi tra forze di maggioranza molto diverse tra loro".

E così succede che Mariolina Castellone, la leader del M5s a Palazzo Madama, quando scopre che l'ex ... Per cui votiamo anche noi contro il governo'. Così come il governo Draghi non cadrà per mano dei 5 Stelle e del termovalorizzatore. Anche se ieri il Movimento ha scherzato col fuoco. La capogruppo, su imput di Conte, ha fatto mettere ... Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Considero inappropriato che Draghi non venga in Parlamento prima del Consiglio Europeo straordinario di lunedì perché lì si discuteranno temi prioritari: dalla ...