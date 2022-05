Foggia | Zeman lascia la panchina | “Non se la sente di continuare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) Zdeneked ilsi separano. Questo il commento del presidente Nicola Canonico: “Ho avuto un lungo colloquio con lui. Non se ladi. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, da oggi inizia un nuovo ciclo per noi. Finora non ho sentito altri allenatori, da stasera lo farò”. Il ritorno del boemo dura solamente un anno. La squadra si è qualificata per i play-off di Serie C venendo poi eliminata nel primo turno della fase nazionale dalla Virtus Entella. SportFace.