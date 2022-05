Eurispes: più cure a domicilio e territorio, la riforma spinta dalla pandemia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Più cure a domicilio, e una riorganizzazione dell’assistenza territoriale, prima porta d’accesso al servizio sanitario. Sono i due capisaldi della riforma spinta dalla pandemia. L’eredità buona di Covid. Ad analizzarla è il Rapporto Italia 2022 di Eurispes. La normativa statale in materia di sanità degli anni 2020 e 2021, pur essendo finalizzata a fronteggiare il dilagare del virus che ha sconvolto il mondo, “ha posto le basi per una pianificazione intesa al potenziamento e alla riorganizzazione della rete sanitaria”, si legge nel capitolo dedicato al nuovo scenario al quale si sta lavorando in Italia. Un provvedimento chiave su questo fronte è il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che, sulla scorta dei progetti contenuti in particolare ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Più, e una riorganizzazione dell’assistenza territoriale, prima porta d’accesso al servizio sanitario. Sono i due capisaldi della. L’eredità buona di Covid. Ad analizzarla è il Rapporto Italia 2022 di. La normativa statale in materia di sanità degli anni 2020 e 2021, pur essendo finalizzata a fronteggiare il dilagare del virus che ha sconvolto il mondo, “ha posto le basi per una pianificazione intesa al potenziamento e alla riorganizzazione della rete sanitaria”, si legge nel capitolo dedicato al nuovo scenario al quale si sta lavorando in Italia. Un provvedimento chiave su questo fronte è il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che, sulla scorta dei progetti contenuti in particolare ...

Advertising

enpaonlus : Su #caccia, #sperimentazione e #circo, gli italiani più sensibili delle Istituzioni. Serve una svolta su animali us… - poliziadistato : #26maggio 34° #RapportoItalia @Eurispes La #PoliziadiStato, con il 60.3% di consensi, è per la quarta volta consec… - italiaserait : Eurispes: più cure a domicilio e territorio, la riforma spinta dalla pandemia - LocalPage3 : Eurispes: più cure a domicilio e territorio, la riforma spinta dalla pandemia - MiloMatte : L’Italia è il Paese europeo con più giovani che non studiano e che non lavorano: uno su quattro. Ecco a voi la vera… -