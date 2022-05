Draghi: "Ho sentito Putin. Non ci sono spiragli per la pace. Il tentativo è sbloccare il grano" (Di giovedì 26 maggio 2022) "Ho sentito Putin. Non ci sono spiragli per la pace. C'è disponibilità a sminare i porti e ragionare sul trasporto di grano". Il presidente del Consiglio Mario Draghi incontra i giornalisti al termine di una giornata in cui le beghe interne della maggioranza sui balneari hanno lasciato spazio nel pomeriggio alla telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Ai giornalisti racconta di una telefonata voluta dal governo italiano per parlare della sicurezza alimentare a rischio per il blocco delle esportazioni di grano dall'Ucraina. "Ho cercato Putin, lo scopo della mia telefonata era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi ucraini, perché ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) "Ho. Non ciper la. C'è disponibilità a sminare i porti e ragionare sul trasporto di". Il presidente del Consiglio Marioincontra i giornalisti al termine di una giornata in cui le beghe interne della maggioranza sui balneari hanno lasciato spazio nel pomeriggio alla telefonata con il presidente russo Vladimir. Ai giornalisti racconta di una telefonata voluta dal governo italiano per parlare della sicurezza alimentare a rischio per il blocco delle esportazioni didall'Ucraina. "Ho cercato, lo scopo della mia telefonata era chiedere se si potesse far qualcosa perilche oggi è nei depositi ucraini, perché ...

