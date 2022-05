D'Amato (Lazio): 'Al via prima palestra della salute' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos salute) - Inaugurata oggi a Roma la prima 'palestra della salute', voluta dall'assessorato alle Politiche sociali e salute di Roma Capitale e l'azienda pubblica di servizi alla persona 'Asilo Savoia' e a cui ha partecipato l'assessore alla salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, secondo cui "è un momento di rinascita, perché grazie al Comune di Roma e all'Asilo Savoia si dà vita a una nuova tipologia di servizio a vocazione sociale ed intergenerazionale, che unisce lo sport alla promozione del benessere e della salute", spiega in una nota. Si tratta di una struttura "per tutte le età, organizzata secondo il modello 'Talento & Tenacia', premiato dalla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Inaugurata oggi a Roma la', voluta dall'assessorato alle Politiche sociali edi Roma Capitale e l'azienda pubblica di servizi alla persona 'Asilo Savoia' e a cui ha partecipato l'assessore allaRegione, Alessio D', secondo cui "è un momento di rinascita, perché grazie al Comune di Roma e all'Asilo Savoia si dà vita a una nuova tipologia di servizio a vocazione sociale ed intergenerazionale, che unisce lo sport alla promozione del benessere e", spiega in una nota. Si tratta di una struttura "per tutte le età, organizzata secondo il modello 'Talento & Tenacia', premiato dalla ...

TG24info : Regione – Servizio online per #screening oncologici, D’Amato: “Già 800 | - lavonu77 : S.Sabatini a Radioradio ha chiesto chi è il simbolo della Lazio e nessuno ha risposto. Il simbolo della Lazio ha un… - Mary35999509 : RT @Adnkronos: Vaccinazione anti #Covid, le parole dell'assessore alla Sanità del #Lazio D'Amato: 'In autunno penso ci debba essere un rich… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? 'Ho avuto notizia di un sesto caso di #vaiolo da scimmie preso in carico dall'Istituto #Spallanzani con un link di ritorno d… - ologrammi : RT @QLexPipiens: Ma sì... Tanto il corpo non è mica nostro per davvero. Ci è dato in gentile concessione dalle istituzioni. ADNKronos, Covi… -